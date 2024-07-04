وبحث الرئيس التركي خلال لقائه أمير قطر، الذي عُقد في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، وتهديداتها للبنان إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن امتداد العدوان الإسرائيلي في المنطقة يشكل خطراً عليها، وأن على المجتمع الدولي وفي مقدمته العالم الإسلامي اتخاذ خطوات فورية والعمل المشترك لإيقاف إسرائيل.

وأشار إلى أهمية زيادة الجهود لحل الأزمة الإنسانية في غزة وتقديم المساعدات دون انقطاع إلى المنطقة، لافتاً إلى استمرار الجهود التركية في هذا الصدد.

كما التقى الرئيس التركي على هامش القمة نظيره المنغولي أوخنانغين خورلسوخ، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان لفت خلال اللقاء إلى أن تركيا ومنغوليا تتمتعان بروابط تاريخية وثقافية متجذرة. وأكد أهمية رفع العلاقات مع منغوليا إلى مستويات أعلى في كل المجالات، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

وشنغهاي للتعاون منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية، وهي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمّت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا وإيران، قبل أن تحصل الأخيرة على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023.

وتضمّ المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.