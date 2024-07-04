سياسة
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677 منذ بدء الحرب.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بجروح "خطيرة" في معارك غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم الخميس، مقتل "النقيب روي ميلر 21 عاماً، قائد فصيلة في لواء غفعاتي" وإصابة اثنين آخرين بـ"جروح خطيرة" في معركة شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 677.
677 منذ بدء الحرب.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بجروح "خطيرة" في معارك غزة
مركبات وآليات عسكرية إسرائيلية تتجول داخل غزة / صورة: Reuters
4 يوليو 2024

وأفادت هيئة البث العبرية (رسمية) بأن الحادث وقع في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بينما لم يحدد جيش الاحتلال بدقة مكان استهداف عناصره، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إنه جرى استهدافهم بصاروخ "مضاد للدروع" في حي الشجاعية.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن الاحتلال مقتل نقيب، قائد فرقة في الكتيبة 75 بلواء ساعر مغولان (7)، وإصابة 3 جنود في معركة بشمال قطاع غزة.

وبلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 677 بينهم 322 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من ذلك الشهر. بينما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و49، بينهم ألفان و57 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء. كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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