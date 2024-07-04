سياسة
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اكتشاف رسم غامض يعود إلى أكثر من 51 ألف سنة في إندونيسيا
عثر باحثون على لوحة غامضة داخل كهف من الحجر الجيري يُدعى "ليانغ كرامبوانغ" في جزيرة سولاويسي، شمال إندونيسيا، وتصور اللوحة مشهداً لم يُعثر على مثيل له حتى الآن.
اكتشاف رسم غامض يعود إلى أكثر من 51 ألف سنة في إندونيسيا
اللوحة الغامضة المكتشفة في  جزيرة سولاويسي، شمال إندونيسيا/  griffith universit / Others
4 يوليو 2024

وتُظهر اللوحة التي اكتشفها باحثون من جامعتي غريفيث وساوثرن كروس الأستراليتين بالتعاون مع الوكالة الإندونيسية الوطنية للبحث والابتكار (BRIN)، "ثلاثة أشخاص يشبهون البشر يتفاعلون مع خنزير بري".

وقال متخصص الفن الصخري الإندونيسي من "BRIN"، أدي أغوس أوكتافيان: "ربما كان البشر يسردون القصص منذ فترة أطول بكثير من 51 ألف سنة، لكن الكلمات لا يمكننا العثور عليها، لذا نعتمد فقط على الشواهد الموثقة مثل تصوير مشاهد حياتهم بالفن".

وتابع أنه لفترة طويلة، كانت القطع المكتشفة في أوروبا تعد أقدم لوحات الكهوف، "ولكن فن سولاويسي هو الآن أقدم دليل معروف على ذلك".

وأشار أوكتافيان إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على عمل فني في الصخور يعود تاريخه لأكثر من 50,000 سنة، مضيفاً أن هذه اللوحة الإندونيسية "تظهر أن السرد القصصي بالرسم كان على الأرجح جزءاً رئيسياً من التعبير الإبداعي البشري المبكر".

وتُقدم لوحات كهف سولاويسي لمحة واسعة عن حياة البشر الأوائل، ما يشير إلى أنهم امتلكوا قدرات فنية كبيرة، وظفوها للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم وسرد القصص .

مصدر:TRT عربي
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