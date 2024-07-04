وكان في استقبال أردوغان رئيس كازاخستان قاسم جوميرت توكاييف، لدى وصوله إلى قصر الاستقلال، واجتمع الرؤساء لالتقاط صورة جماعية قبل القمة التي انطلقت في ظل الرئاسة الدورية لكازاخستان باجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.

وجرى الاجتماع برعاية توكاييف، وحضره إلى جانب الرئيس أردوغان كل من رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، والصين شي جين بينغ، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، وقرغيزيا صدر جباروف، وطاجكستان إمام علي رحمان، وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، فضلاً عن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس إيران المؤقت محمد مخبر، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، وأمين عام المنظمة زانغ مينغ.

وقبيل انطلاق القمة، وقَّع الرؤساء بشكل مغلق على قرار عضوية بيلاروسيا الكاملة، لتصبح بذلك العضو العاشر في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأجرى أردوغان لقاءات ثنائية مع زعماء عدد من الدول على هامش القمة بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، إذ التقى الرئيس التركي أمس الأربعاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما التقى في اجتماع ثلاثي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي وقت سابق الخميس، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس منغوليا أوخنانغين خوريلسوخ في إطار اتصالاته الثنائية بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كما التقى أردوغان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وتباحث الرئيس التركي مع الزعماء الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية.

وأمس الأربعاء، وصل أردوغان إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا للمشاركة في القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، ويرافق الرئيس في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد التركي كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة تشاغطاي أوزدمير.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان ومنغوليا وإيران وبيلاروسيا قبل أن تحصل الأخيرتان على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023 و2024 على التوالي.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.