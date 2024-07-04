سياسة
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عقيلة الرئيس التركي تزور داراً للأيتام في أستانا
أجرت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لدار للأيتام في أستانا عاصمة كازاخستان، التي قدمت إليها رفقة أردوغان لحضور القمة الرابعة والعشرين لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.
عقيلة الرئيس التركي تزور داراً للأيتام في أستانا
عقيلة الرئيس التركي تزور داراً للأيتام في أستانا / صورة: AA
4 يوليو 2024

وخلال الزيارة لدار الأيتام، تفقدت أمينة أردوغان أوضاع نحو 76 طالباً في فصولهم الدراسية، من الأطفال الكازاخستانيين والأوزبكيين والروس الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 عاماً، وتلقت معلومات عنهم من المقيمين في الدار، كما قدمت لهم مجموعة من الهدايا.

وفي إطار الزيارة أيضاً، انتهزت السيدة الأولى بتركيا الفرصة من أجل تفقد عدد من الصور كانت معلقة على الجدران وجرى التقاطها خلال زيارتها للدار ذاتها عام 2017، على حين قرأت مجموعة من الأطفال، بدعم من وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، قصائد شعرية وعرضت أعمالهم الفنية أمامها.

في غضون ذلك، أعرب القائمون على إدارة دار الأيتام التي تعد مركزاً لدعم الأطفال على مختلف الصعد، عن ارتياحهم الكبير وشكرهم لتركيا وترحيبهم بزيارة عقيلة أردوغان.

ورافق السيدة أردوغان، وزير الصحة الكازاخستاني أكمال شاريبيفنا، ومنسق "تيكا أستانا" حكمت أوزدين أوغلو ومسؤولون آخرون.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق أمس الأربعاء، وصل الرئيس التركي أردوغان إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا لحضور القمة 24 لدول منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر لليوم الخميس.

وشنغهاي للتعاون منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية، وهي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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