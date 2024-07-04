سياسة
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الرئيس التركي يلتقي نظيره الصيني في أستانا
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش القمة 24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، المقامة في العاصمة الكازاخية أستانا.
الرئيس التركي يلتقي نظيره الصيني في أستانا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي نظيره الصيني  شي جين بينغ في أستانا / صورة: الرئاسة التركية
4 يوليو 2024

وجرى اللقاء الثنائي بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، في قصر الاستقلال حيث تنعقد القمة، وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك.

وبحث الرئيسان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وخلال الاجتماع، صرح الرئيس أردوغان بأن الهدف هو مواصلة الخطوات المتخذة بشكل متزايد لتحسين علاقات تركيا مع الصين في جميع المجالات، وأن هذا سيعود بالنفع على كلا البلدين.

وصرح أردوغان بأن خطر انتشار الحرب الأوكرانية-الروسية والهجمات الإسرائيلية على فلسطين على المستويين الإقليمي والعالمي أمر غاية في الأهمية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ تدابير فعالة ضد ذلك.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على أيدي قادة ست دول آسيوية، هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017 انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، فيما تحظى 4 دول فيها بصفة "مراقب"، هي: أفغانستان، ومنغوليا، وإيران، وبيلاروسيا، قبل أن تحصل الأخيرتان على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023 و2024 على التوالي.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار"، هي: تركيا، وأذربيجان، وأرمينيا، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، والمالديف، وميانمار، ونيبال، والإمارات، والسعودية، وسريلانكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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