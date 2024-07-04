وقالت الصحيفة: "حسب حسابات هآرتس التي أُجريَت على أساس تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات المرئية، فإن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي الآن تصل إلى 26% من قطاع غزة"، منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال "يوسع القواعد (العسكرية) ويبني البنية التحتية وحتى يشق الطرق" في الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش لم تسمِّه إشارته إلى أن الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها في قطاع غزة "محاولة للاحتلال المستمر".

لكن الصحيفة قالت إن "النشاط العسكري يوفر مكاسب غير متوقعة لمؤيدي تجديد المستوطنات (في غزة)، هكذا تجري تهيئة الظروف لخلق واقع جديد: سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد على قطاع غزة".

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه "بعد تسعة أشهر تقريباً من الحرب أصبح ترحيل مئات الآلاف من سكان غزة إلى جنوب قطاع غزة دائماً".

وقالت: "أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الحدود الإسرائيلية، فسوى بالأرض تقريباً جميع المباني الموجودة بداخلها، ومنع الفلسطينيين من دخولها، كما استولى على محور فيلادلفيا وجرت تسوية عديد من المباني هناك بالأرض".

وتابعت: "استولى الجيش الإسرائيلي على ممر نتساريم (وسط قطاع غزة) ومنع الفلسطينيين من الإقامة هناك"، مشيرة إلى أن تلك المنطقة كانت تعج بالحياة (قبل سيطرة الجيش عليها)".

وأضافت الصحيفة: "أقام الجيش الإسرائيلي 4 قواعد على الممر (نتساريم)، وأبرز قاعدة في المستشفى التركي، ويحمّل الجنود وثائق لا حصر لها من هناك".

وأشارت إلى أن "عديداً من مقاطع الفيديو التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهِر الجنود وهُم يقيمون كنساً (معابد يهودية) في مواقع بقطاع غزة وحتى الدعوة إلى الاستيطان".

وأضافت: "كان هناك مؤتمر استيطاني كبير ومسيرة نحو قطاع غزة، وظهرت دانييلا فايس (ناشطة يمينية) في ردهة الكنيست، وتحدثت عن النية الاستيطانية لمئات العائلات المستعدة للاستيطان الفوري (في غزة)، وأوضحت كيف ستبدأ الاستيطان من قواعد الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "ويتجمع الناشطون بالقرب من السياج (الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل) في انتظار الفرصة للدخول إلى القطاع"، مشيرة إلى أن "ما لا يقل عن 12 وزيراً يؤيدون علناً العودة إلى غوش قطيف (مستوطنة كانت في قطاع غزة قبل إخلائها عام 2005) واستيطان قطاع غزة".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.