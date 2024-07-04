ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن وزير التراث عميحاي إلياهو، من حزب القوة اليهودية قوله: "سنعارض الصفقة (تبادل الأسرى) إذا اعتقدنا أنها ستؤدي إلى نهاية الحرب، بغضّ النظر عما هو مكتوب في الاتفاقية".

وسبق لحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن أعلن مراراً رفضه أي اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب على غزة، ويدعو الحزب إلى احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات يهودية فيه.

وجاء موقف إلياهو قبل ساعات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الخميس، لبحث رد حماس الذي تلقته تل أبيب عبر الوسطاء المصريين والقطريين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الكابينت سيبحث المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق بعد مشاورات أمنية يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عدد من المسؤولين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن رد حماس قد يشكل أساساً لاستئناف المفاوضات، في حين أشارت هيئة البث إلى أن الإشارات القادمة من مكتب رئيس الوزراء ليست بهذا القدر من التفاؤل.

وصباح الخميس، توعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، بتنظيم مظاهرات مليونية إذا أفشلت حكومة نتنياهو صفقة تبادل أسرى جديدة بدأت تلوح في الأفق مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

والخميس، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات (لم تسمِّه) قوله إن "إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق إطاريّ يضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وكان معارضون للحكومة الإسرائيلية، أبرزهم عائلات الأسرى في غزة، صعدوا في الأسابيع الأخيرة من فاعلياتهم المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

وبوساطة قطر ومصر، والولايات المتحدة التي تقدم دعماً مطلقاً لتل أبيب، تُجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهُر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشر ات الأطفال.