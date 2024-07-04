وجرى اللقاء الثنائي بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، في قصر الاستقلال حيث تنعقد القمة، وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان إنّ أردوغان ولوكاشينكو بحثا العلاقات بين البلدين، وتبعات الحرب الروسية-الأوكرانية، وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان وجود خطوات يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، معرباً عن ثقته بذلك في حال تأسيس أرضية متينة للسلام، مشدداً على أن تركيا ستواصل مساعيها من أجل السلام، واستمرار الاتصالات مع الطرفين بشأن ذلك.

وشنغهاي للتعاون منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على أيدي قادة ست دول آسيوية، هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017 انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، فيما تحظى 4 دول فيها بصفة "مراقب"، هي: أفغانستان، ومنغوليا، وإيران، وبيلاروسيا، قبل أن تحصل الأخيرتان على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023 و2024 على التوالي.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار"، هي: تركيا، وأذربيجان، وأرمينيا، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، والمالديف، وميانمار، ونيبال، والإمارات، والسعودية، وسريلانكا.