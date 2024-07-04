وكتب مورغان على حسابه على منصة إكس، اليوم الخميس، قائلاً: "فلنُجرِ مقابلة مع سيدي الرئيس جو بايدن"، مضيفاً: "ساعة واحدة، لا توجد أسئلة خارج الحدود. إن فرصتك لإثبات فشل المناظرة كانت مجرد ليلة سيئة"، مؤكداً: "سوف آتي إليك".

كان الرئيس بايدن قد قال إنه "أخفق" خلال المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترمب الأسبوع الماضي، لكنه تعهد مع ذلك بعدم الانسحاب من السباق الرئاسي، كما يطالب بعض حلفائه من أعضاء الحزب الديمقراطي.

وقال بايدن في مقابلة مع راديو ميلووكي المحلية بولاية ويسكونسن جرى بثها، اليوم الخميس، في تعليق على ما جرى في المناظرة مع ترمب: "لقد قضيت ليلة سيئة.. وحقيقة الأمر أنني أخفقت، لقد ارتكبت خطأ".

وتعهد بايدن بأنه "سيفوز بهذه الانتخابات" وسيهزم ترمب مرة أخرى، مضيفاً بالقول: "عندما تسقط، عليك فقط النهوض مرة أخرى"، مشيراً إلى أنه لم يجرِ "مناظرة جيدة"، لكنه استدرك قائلاً: "هذه 90 دقيقة على المنصة .. انظر إلى ما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصف".

وخلال المناظرة يوم الخميس الماضي تمتم بايدن بكلمات بصوت خافت وفقدَ التركيز خلال طرح أفكاره في بعض الأحيان، وعلل ذلك بأنه كان متعباً بعد رحلتين إلى الخارج، وقال البيت الأبيض إنه أصيب بنزلة برد.

وبمجرد انتهاء المناظرة انتشر عبر الصحافة سيل من الرسائل من ديمقراطيين مجهولين ومذعورين، حضُّوا فيها الرئيس الذي وجدوه متقدماً جداً بالسن (81 عاماً)، على الانسحاب لتجنب الهزيمة أمام الجمهوريين في نوفمبر/تشرين الثاني.

واعتبرت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير داخل حزبها أنه من "المشروع" التساؤل حول وضع جو بايدن الصحي.

وفي سياق ذلك دعا أول برلماني ديمقراطي ممثل تكساس لويد دوغيت الرئيس إلى الانسحاب من السباق الرئاسي وحضه على عدم "تسليمنا إلى ترامب في 2024"، وحذا حذوه برلماني ثانٍ بعد 24 ساعة، فيما عبر آخرون للمرة الأولى علناً عن تحفظ شديد إزاء سن الرئيس.