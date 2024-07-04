وناقش الاجتماع الثلاثي، حسب بيان للخارجية التركية، العلاقات الثلاثية، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، من بينها تطورات الأوضاع في غزة، وقضية قبرص وكشمير، والإسلاموفوبيا.

كما أكد الاجتماع الإرادة المشتركة لتطوير فرص التعاون بين الدول الثلاث. وجرى الاتفاق على أن "تعزيز التعاون الثلاثي بين تركيا وأذربيجان وباكستان لن يسهم في رخاء شعوب الدول الثلاث فحسب، بل سيعمل أيضاً على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".

وقال بيان الخارجية التركية إن الدول الثلاث أعربت عن دعمها لإعطاء الحوار بين الدول المعنية الأولوية في حل النزاعات، بما يتماشى مع "مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية".

كما جرى تأكيد أهمية التعاون بين هذه الدول في "مكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، وخصوصاً في مكافحة الإرهاب، والحل المشترك لهذه المسألة".

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات لاحقة لـ"عملية التعاون الثلاثي" في البلدان الثلاث، وفق ما جاء في البيان.

وشنغهاي للتعاون منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية، وهي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017 انضمّت إلى عضويتها الهند وباكستان، فيما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب، هي: أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا وإيران، قبل أن تحصل الأخيرة على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023.

وتضمّ المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار"، هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.