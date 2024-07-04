وأظهر الاستطلاع الذي نشرته شركة "إيبسوس المملكة المتحدة" بعد إغلاق الصناديق، أن حزب العمال تمكن من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكوَّن من 650 مقعداً. وحسب الاستطلاع حصد حزب المحافظين 131 مقعداً بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ365 مقعداً.

والأربعاء بدأ ملايين الناخبين في أنحاء المملكة المتحدة الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 650 عضواً من مجلس العموم. ويتشكل برلمان المملكة المتحدة حالياً من مجلسَي العموم واللوردات (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتُجرَى انتخابات مجلس العموم كل 5 سنوات وفقاً لنظام الفوز للأكثر أصواتاً.