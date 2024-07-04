وأضاف بركة أن "حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية منفتحة على أي مبادرة تحقق مطالب الشعب الفلسطيني، خصوصاً وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة بالكامل وعودة النازحين إلى ديارهم، وكذلك توفير المساعدات وبدء الترميم والإعمار".

ولفت إلى أن الحركة "ردّت ردّاً إيجابياً" على المبادرة الأخيرة وأبلغت الوسطاء أنها مع أي مبادرة تحقق هذه المطالب للشعب الفلسطيني، مضيفاً: "نحن في حركة حماس وظيفتنا أن نعمل على مواجهة الاحتلال وتحرير أرضنا واستعادة مقدساتنا والدفاع عن شعبنا الفلسطيني".

واعتبر بركة أنه "إذا كانت المبادرة الجديدة تحقق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب جيش الاحتلال، فسنتعامل معها بإيجابية".

وفي وقت سابق الخميس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصادر سياسية لم تسمِّها، قولها إن نتنياهو وافق على إرسال الوفد المفاوض لإجراء مباحثات جديدة بخصوص صفقة تبادل أسرى مع حماس. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل متفائلة بشأن الاتفاق على الخطوط العريضة، بعد "أن تخلت حماس عن مطلبها بالحصول على ضمانات لإنهاء الحرب"، وفق تعبيرها.

والأربعاء أعلنت إسرائيل تلقيها عبر الوسطاء المصريين والقطريين، ردّ حماس على مقترح الهدنة، فيما لم يفصح الطرفان عن فحوى رد الحركة، لكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية الخميس، قولها إن الرد يصلح أساساً لاستئناف المفاوضات.

ورجحت هيئة البث العبرية الخميس، أن يترأس رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، وفد التفاوض بمباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة.

وبوساطة قطر ومصر، والولايات المتحدة التي تقدم دعماً مطلقاً لتل أبيب، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.