وأكد أنه يتطلع إلى قمة الناتو التي ستُعقَد في واشنطن بين 9 و11 يوليو/تموز الجاري، مضيفاً: "أتطلع إلى الاجتماع مع نظيري هاكان فيدان في أقرب وقت ممكن، في قمة الناتو التي ستُعقد في واشنطن الأسبوع المقبل".

وفي ما يخص موقف السويد من الهجمات الإسرائيلية على غزة، شدد بيلستروم على أن بلاده تؤيد دائماً وقف إطلاق النار إنسانياً في أقرب وقت ممكن، والإفراج عن جميع الأسرى، والعودة إلى المفاوضات من أجل حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب كدولتين، مع بقية العالم، وتوفير الضمانات الأمنية لهذين الشعبين.