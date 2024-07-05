سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الخارجية السويدي: لدينا علاقات ممتازة مع تركيا في ظل عضويتنا بالناتو
وصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أمس الخميس، العلاقات بين بلاده وتركيا بـ"الممتازة". وقال بيلستروم،: "لدينا علاقات ممتازة مع تركيا، لأنه بفضل عضويتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أصبحنا الآن حليفين عسكريين كاملين".
وزير الخارجية السويدي: لدينا علاقات ممتازة مع تركيا في ظل عضويتنا بالناتو
وزير الخارجية السويدي: لدينا علاقات ممتازة مع تركيا في ظل عضويتنا بالناتو / صورة: AA
5 يوليو 2024

وأكد أنه يتطلع إلى قمة الناتو التي ستُعقَد في واشنطن بين 9 و11 يوليو/تموز الجاري، مضيفاً: "أتطلع إلى الاجتماع مع نظيري هاكان فيدان في أقرب وقت ممكن، في قمة الناتو التي ستُعقد في واشنطن الأسبوع المقبل".

وفي ما يخص موقف السويد من الهجمات الإسرائيلية على غزة، شدد بيلستروم على أن بلاده تؤيد دائماً وقف إطلاق النار إنسانياً في أقرب وقت ممكن، والإفراج عن جميع الأسرى، والعودة إلى المفاوضات من أجل حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب كدولتين، مع بقية العالم، وتوفير الضمانات الأمنية لهذين الشعبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us