وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إن حماس "طرحت مقترحات جديدة أدت إلى تقدم العملية"، معرباً عن أمله في أن يمهد ذلك الطريق للتوصل لاتفاق يكون بمنزلة خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وأردف أن "هذا لا يعني أن الاتفاق سيجري التوصل إليه خلال الأيام المقبلة"، لأنه "يبقى هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، بشأن بعض مراحل التطبيق".

من جانبه، قال مصدر فلسطيني مطّلع (فضّل عدم الكشف عن هويته)، إن "حماس حريصة على الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل شامل، وتواصلنا مستمر مع الوسطاء (القطريين والمصريين)".

وأضاف أن "حماس تتعامل بحذر مع تصريحات الاحتلال الإسرائيلي، والتي هي ضمن أدوات حربه الإعلامية". وأشار إلى أن "حماس متمسكة أيضاً بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة إعمار غزة، وتبادل الأسرى".

وفي وقت سابق الخميس، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، قوله إن نتنياهو وافق على إرسال الوفد المفاوض لإجراء مباحثات جديدة بخصوص صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل متفائلة بشأن الاتفاق على الخطوط العريضة، بعد "أن تخلت حماس عن مطلبها بالحصول على ضمانات لإنهاء الحرب"، وفق تعبيرها.

والأربعاء، أعلنت إسرائيل تلقيها عبر الوسطاء المصريين والقطريين ردّ حماس على مقترح الهدنة، بينما لم يفصح الطرفان عن فحوى رد الحركة، لكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية، الخميس، قولها إن الرد يصلح أساساً لاستئناف المفاوضات.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة. وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/أيار الماضي على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​