ويواجه الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاماً دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. لكن البيت الأبيض رفض قطعاً الأربعاء احتمال سحب بايدن ترشحه لولاية ثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس "لا يفكر أبداً" في الانسحاب من السباق، بينما قال بايدن في مقابلة مع إذاعة محلية في ويسكونسن: "لقد أخطأت"، لكنه وعد خلال المقابلة المسجّلة الأربعاء بالفوز قائلاً: "سنفوز بهذه الانتخابات".

في غضون ذلك، قالت أبيجيل ديزني حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى لشبكة سي.إن.بي.سي، أمس الخميس، إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ورفض بايدن مراراً الانسحاب على الرغم من تزايد الدعوات لتلك الخطوة منذ أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترمب، ولم ترد أبيجيل ديزني بعد على اتصالات تطلب مزيداً من التعليقات.

ورغم تصريحات بايدن، فإن استطلاعات الرأي الوطنية أظهرت تراجع فرصه أمام ترمب، إذ أشار استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال إلى تفوق ترمب بنسبة 48% مقابل 42% لبايدن، بينما أظهر استطلاع نيويورك تايمز وكليّة "سيينا" تقدم ترمب بـ3 نقاط مئوية بنسبة 49%.