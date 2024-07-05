سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن يرفض الانسحاب من السباق الرئاسي.. ووريثة ديزني توقف تبرعاتها لحزبه
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، رفض الانسحاب من السباق الرئاسي، مشدداً خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه "لن يذهب إلى أي مكان"، فيما قالت وريثة ديزني إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب بايدن من سباق الانتخابات.
بايدن يرفض الانسحاب من السباق الرئاسي.. ووريثة ديزني توقف تبرعاتها لحزبه
بايدن يؤكد أنّه لا يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي / صورة: AFP
5 يوليو 2024

ويواجه الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاماً دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. لكن البيت الأبيض رفض قطعاً الأربعاء احتمال سحب بايدن ترشحه لولاية ثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس "لا يفكر أبداً" في الانسحاب من السباق، بينما قال بايدن في مقابلة مع إذاعة محلية في ويسكونسن: "لقد أخطأت"، لكنه وعد خلال المقابلة المسجّلة الأربعاء بالفوز قائلاً: "سنفوز بهذه الانتخابات".

في غضون ذلك، قالت أبيجيل ديزني حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى لشبكة سي.إن.بي.سي، أمس الخميس، إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ورفض بايدن مراراً الانسحاب على الرغم من تزايد الدعوات لتلك الخطوة منذ أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترمب، ولم ترد أبيجيل ديزني بعد على اتصالات تطلب مزيداً من التعليقات.

ورغم تصريحات بايدن، فإن استطلاعات الرأي الوطنية أظهرت تراجع فرصه أمام ترمب، إذ أشار استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال إلى تفوق ترمب بنسبة 48% مقابل 42% لبايدن، بينما أظهر استطلاع نيويورك تايمز وكليّة "سيينا" تقدم ترمب بـ3 نقاط مئوية بنسبة 49%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us