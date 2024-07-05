سياسة
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أوكرانيا وروسيا.. هجمات متبادلة بالطائرات المسيّرة تقتل طفلة وتصيب آخرين
أعلن الجيش الروسي، الجمعة، اعتراض 50 مسيّرة أوكرانية وإحباط هجوم على منشأة دفاعية في منطقة سامارا، بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت 32 طائرة من دون طيار روسية هاجمت أراضيها.
أوكرانيا وروسيا.. هجمات متبادلة بالطائرات المسيّرة تقتل طفلة وتصيب آخرين
خلال اعتراض مسيّرات روسية فوق مدينة كييف الأوكرانية / صورة: Reuters
5 يوليو 2024

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن قواتها دمّرت 50 مسيّرة أوكرانية جزء منها داخل الأراضي الروسية والجزء الآخر فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وأعلن حاكم منطقة كراسنودار جنوب غربي روسيا فينيامين كوندراتييف على تطبيق تليغرام مقتل طفلة وإصابة خمسة آخرين بهجوم لمسيّرة أوكرانية. وقال: "للأسف توفيت طفلة في السادسة متأثرة بجراحها في المستشفى إثر هجوم بمسيّرة في مدينة بريمورسكو اختارسك".

وأضاف كوندراتييف أن مبنى سكنياً من ثلاثة طوابق دُمّر في الهجوم وأُخلي سكانه، وأوضح أن "نظام كييف أجرى محاولة جديدة لشن هجوم على مواقع مدنية على أرض المنطقة بمسيّرات" مضيفاً أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت "كثيراً من المسيّرات".

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إنه أحبط هجوماً على منشأة دفاعية في منطقة سامارا بجنوب غربي روسيا.

وفي السياق نفسه أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط كامل الطائرات المسيّرة الروسية التي هاجمتها، وبلغ عددها 32 طائرة مسيرة. وذكر الجيش الأوكراني على تطبيق تليغرام أنه أسقط الطائرات المسيّرة فوق سبع مناطق في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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