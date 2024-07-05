وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن قواتها دمّرت 50 مسيّرة أوكرانية جزء منها داخل الأراضي الروسية والجزء الآخر فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وأعلن حاكم منطقة كراسنودار جنوب غربي روسيا فينيامين كوندراتييف على تطبيق تليغرام مقتل طفلة وإصابة خمسة آخرين بهجوم لمسيّرة أوكرانية. وقال: "للأسف توفيت طفلة في السادسة متأثرة بجراحها في المستشفى إثر هجوم بمسيّرة في مدينة بريمورسكو اختارسك".

وأضاف كوندراتييف أن مبنى سكنياً من ثلاثة طوابق دُمّر في الهجوم وأُخلي سكانه، وأوضح أن "نظام كييف أجرى محاولة جديدة لشن هجوم على مواقع مدنية على أرض المنطقة بمسيّرات" مضيفاً أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت "كثيراً من المسيّرات".

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إنه أحبط هجوماً على منشأة دفاعية في منطقة سامارا بجنوب غربي روسيا.

وفي السياق نفسه أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط كامل الطائرات المسيّرة الروسية التي هاجمتها، وبلغ عددها 32 طائرة مسيرة. وذكر الجيش الأوكراني على تطبيق تليغرام أنه أسقط الطائرات المسيّرة فوق سبع مناطق في أوكرانيا.