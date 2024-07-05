سياسة
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بحثوا مستجدات المفاوضات.. لقاء تنسيقي يجمع نصر الله مع وفد من حماس بشأن غزة
بحث الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، مع وفد قيادي من حركة حماس آخر مستجدات المفاوضات القائمة والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
بحثوا مستجدات المفاوضات.. لقاء تنسيقي يجمع نصر الله مع وفد من حماس بشأن غزة
نصر الله يبحث مع وفد من حماس مستجدات مبادرة وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA
5 يوليو 2024

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية للحزب، إن "نصر الله التقى وفداً قيادياً من حماس برئاسة خليل الحية، إذ جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق".

وتابع البيان أنه "خلال اللقاء جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وأكد الطرفان "مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف المنشودة".

والأربعاء الماضي، أعلنت إسرائيل تلقيها عبر الوسطاء المصريين والقطريين، رد حماس على مقترح الهدنة، بينما لم يفصح الطرفان عن فحوى رد الحركة، لكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية، الخميس، قولها إن "الرد يصلح أساساً لاستئناف المفاوضات".

ومساء الخميس، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إرسال الوفد المفاوض لإجراء مباحثات جديدة بخصوص صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة التي تقدم دعماً مطلقاً لتل أبيب، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/أيار الماضي على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها".

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، ولا سيما مع إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع خططاً عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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