سياسة
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أنقرة: إسرائيل تحاول جعل الاحتلال دائماً من خلال شرعنة بؤر استيطانية
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، شرعنة بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ "موقف حازم".
أنقرة: إسرائيل تحاول جعل الاحتلال دائماً من خلال شرعنة بؤر استيطانية
الخارجية التركية: شرعنة إسرائيل لبعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي / صورة: AA
5 يوليو 2024

وقالت الوزارة في بيان، إن "القرارات التي اتخذتها إسرائيل بإضفاء الشرعية على بعض البؤر الاستيطانية والموافقة على وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي".

وأضاف البيان بأن هذه الخطوات تشير إلى أن إسرائيل "تحاول جعل الاحتلال دائماً وليس لديها أي نية لتحقيق السلام". ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حازم ومبدئي ضد محاولات إسرائيل تطبيع الاحتلال".

والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي في الضفة الغربية (حكومي) سيلتئم اليوم وغداً (الأربعاء والخميس) للتصديق على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية".

وانتقدت دول عدة، الأسبوع الماضي، قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد إقامتها من دون موافقة الحكومة. وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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