جاء ذلك خلال لقاء جمع أمير قطر مع الرئيس البولندي أندجي دودا، في العاصمة وارسو التي يزورها الآن.

وقال الأمير تميم إن "قطر تسعى لوقف الحرب على غزة من خلال إيجاد حل لوقف القتال وإخراج المحتجزين في قطاع غزة". وأضاف: "الوضع (الإنساني) في قطاع غزة مأساوي وصعب جداً، ونحتاج إلى جهد العالم لوقف هذه الحرب".

في السياق نفسه، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن "العدوان على غزة خرق كل ثوابت القانون الدولي، وارتقى لمستوى الإبادة الجماعية".

وحذر الوزير الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا، في العاصمة تالين، من أنه "من دون السلام ستصل عواقب النزاع إلى أوروبا وأماكن أخرى حول العالم".

ودعا إلى أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإلى أنه "لا يمكن إلغاء دورها أو استبدالها والاستغناء عنها". كما لفت إلى أن "الناس في غزة يعانون الجوع؛ لأن إسرائيل تستخدمه سلاحاً".

ورأى أن القانون الدولي يطبَّق بـ"معايير مزدوجة"، داعياً إلى تطبيقه "بشكل متساوٍ" على كل النزاعات. وتابع: "إذا استمر العدوان في غزة فإن التصعيد في المنطقة سيكون واقعاً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.