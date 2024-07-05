وجاء في بيان للقصر أن "الملك استقبل معالي السير كير ستارمر، النائب في البرلمان، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة"، مضيفاً أن "السير كير قَبِلَ العرض وانحنى أمام جلالته لدى تعيينه رئيساً للوزراء واللورد الأول للخزانة".

من جانبه، وعد كير ستارمر بأن تعمل حكومته العمالية منذ اليوم الأول على التجديد وإعادة بناء المملكة المتحدة، في أول خطاب له رئيساً للوزراء، من مقر الحكومة في داونينغ ستريت. وقال بعد أن أنهى حزب العمال 14 عاماً من حكم المحافظين بفوزه الساحق في الانتخابات: "التغيير يبدأ على الفور. لكن لا شك لدينا في أننا سنعيد بناء بريطانيا".

في السياق، ذكر ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، أنه سيجتمع مع الملك تشارلز، اليوم الجمعة، لتقديم استقالته رسمياً من منصب رئيس الوزراء وسيتنحى أيضاً عن زعامة حزب المحافظين.

وقال سوناك في كلمة ألقاها أمام الناخبين خارج مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت: "أعطيت نفسي بالكامل لهذا المنصب، لكنكم أرسلتم إشارة واضحة مفادها أن حكومة المملكة المتحدة يتعين أن تتغير، وحكمكم هو الحكم الوحيد المهم".

وأضاف: "سمعت غضبكم وخيبة أملكم وأنا أتحمل مسؤولية هذه الخسارة. إلى جميع المرشحين والناشطين المحافظين الذين لم يكلّ عملهم، لكن دون نجاح، أنا آسف لأننا لم نتمكن من تقديم ما تستحقه جهودكم".

وفاز حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأغلبية ساحقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً، فيما عانى حزب المحافظين بزعامة سوناك من أسوأ أداء في التاريخ الطويل للحزب بعد أن عاقبه الناخبون بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات العامة وسلسلة من الفضائح.

ومع انتظار نتيجة نحو 12 مقعداً، حصد حزب العمال 410 مقاعد، وحصد المحافظون 117 مقعداً، والديمقراطيون الأحرار من تيار الوسط 70 مقعداً، وهو أفضل أداء لهم على الإطلاق. وأُطيح بنحو 250 من المشرعين المحافظين في الهزيمة ومن بينهم عدد قياسي من كبار الوزراء ورئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.