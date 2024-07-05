وقال جليك في منشور على منصة إكس، إن "نشر القرار في دوائر معينة قبل إعلانه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدل على أن هذا القرار قد اتُّخذ تحت تأثير مجموعات ضغط معينة"، مضيفاً أن القرار " ألقى بظلاله السياسية على كرة القدم".

ورأى كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليج، أن القرار "علامة سوداء في تاريخ كرة القدم". كما ووصف القرار بـ"المتحيز" والناتج عن "ضغوط سياسية"، مجدداً تأكيده أنه لن "يلقي بظلاله على فرحتنا وحماسنا الوطني".

والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وقف ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، مباراتين، بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمى النمسا في ثُمن نهائي "يورو 2024".

وكانت تركيا قد تأهلت إلى ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في ألمانيا بالفوز على النمسا بهدفين لهدف، الثلاثاء الماضي، بفضل هدفي ميريح ديميريل، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويغيب مدافع الأهلي السعودي عن مباراة تركيا ضد هولندا، السبت، في ربع النهائي، فضلاً عن ذلك، فإنه سيغيب أيضاً في نصف النهائي، في حال تجاوز المنتخب الهولندي.