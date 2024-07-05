وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة: "نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقف لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ميريح ديميرال مباراتين"، مشيرةً إلى أن هذا القرار "خلق خيبة أمل عميقة لجميع مواطنينا، وعزز التقييمات بأن التوجه إلى التصرف بشكل متحيز ضد الأجانب يزداد في بعض الدول الأوروبية".

والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وقف ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، مباراتين، بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمى النمسا في ثُمن نهائي "يورو 2024".

وكانت تركيا تأهلت لربع نهائي البطولة المقامة حالياً في ألمانيا بالفوز على النمسا بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء الماضي، بفضل هدفَي ميريح ديميرال، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويغيب المدافع التركي عن مباراة بلاده ضد هولندا، غداً السبت، في ربع النهائي، فضلاً عن ذلك، فإنه سيغيب أيضاً عن نصف النهائي، في حال تجاوزت تركيا المنتخب الهولندي.