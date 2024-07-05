سياسة
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"إدارة القطاع شأن فلسطيني".. حماس: نرفض أي خطط لإدخال قوات أجنبية إلى غزة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الجمعة، أنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر.
"إدارة القطاع شأن فلسطيني".. حماس: نرفض أي خطط لإدخال قوات أجنبية إلى غزة
حركة حماس ترفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة / صورة: Reuters 
5 يوليو 2024

وأوضحت في بيان أن إدارة القطاع "هي شأن فلسطيني خالص"، مضيفةً أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره".

وشددت الحركة في بيانها على أن إدارة قطاع غزة "بعد دحر العدوان الفاشي هي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه شعبنا الفلسطيني بجميع أطيافه"، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى الضغط لـ"وقف حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد له في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه".

في السياق ذاته، قالت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، في بيان: "نعد أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة بمثابة عدوان على شعبنا وسنتعامل معها كما نتعامل مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا".

كانت فصائل فلسطينية قد أعلنت قبل أسابيع أن أي قوة دولية أو عربية تدخل قطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة وبمثابة قوة احتلال، مشيرةً إلى أن "حديث قادة الاحتلال حول تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة وهم وسراب، وأن أي قوة تدخل لقطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة، وهي قوة احتلالية، وسنتعامل معها وفق هذا التوصيف".

وفي منتصف مايو/أيار الماضي وبالتزامن مع وصول أول شحنة مساعدات عبر الرصيف العائم الذي أقامه الجيش الأمريكي قبالة شواطئ مدينة غزة، أكدت حركة حماس رفضها أي وجود عسكري لأي قوة كانت على الأراضي الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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