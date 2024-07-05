وتحدثت الأرصاد الجوية الوطنية في المكسيك عن إعصار من الدرجة الثانية على سلم من خمس درجات، مصحوباً برياح بسرعة 175 كلم في الساعة يتوقع أن تصل إلى 220 كلم في الساعة، وأمواج بارتفاع ستة إلى ثمانية أمتار، فيما حذرت مارا ليزاما حاكمة ولاية كوينتانا رو، في مقطع فيديو موجه إلى السكان نُشر خلال الليل: "أرجوكم أن تبقوا في منازلكم".

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار طريقه عبر شبه جزيرة يوكاتان ويعبر خليج المكسيك، قبل أن ينتقل إلى شمال غربي البلاد، ثم إلى ولاية تكساس الأمريكية، فقد أعلن المركز الوطني للأعاصير أن "بيريل سيضرب جنوب غربي خليج المكسيك هذا المساء، قبل أن ينتقل إلى شمال غربي المكسيك وجنوبي تكساس بحلول نهاية الأسبوع".

وتشير التوقعات إلى أن قوة الإعصار ستتراجع بسرعة لدى عبوره يوكاتان "لكن من المرتقب أن يتصاعد بيريل مجدداً ببطء مع انتقاله فوق خليج المكسيك".

وأُلغي نحو مئة رحلة داخلية ودولية كانت مقررة الخميس والجمعة انطلاقاً من مطار كانكون، ثاني أكبر مطار في المكسيك، على مسافة ساعتين بالسيارة من تولوم.

ونشر الجيش نحو ثمانية آلاف عنصر في تولوم البالغ عدد سكانها 47 ألف نسمة، مؤكداً أن لديه احتياطيات من المواد الغذائية و34 ألف لتر من مياه الشرب يمكنه توزيعها على السكان.

وبيريل هو الأول في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي. وظاهرة مناخية بهذا الحجم نادرة للغاية في وقت مبكر من الموسم الذي يمتد من بداية يونيو/حزيران حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة، وتَسبب الإعصار بفيضانات مباغتة وانزلاقات تربة وسيول في جزر كايمان.