واتحاد دول أمريكا الجنوبية هو اتحاد حكومي دولي مكون من اتحاد ميركوسور و‌مجموعة دول الأنديز يهدف إلى التكامل وتعزيز العلاقات بين دول أمريكا الجنوبية على غرار الاتحاد الأوروبي.

ووقِّعت المعاهدة الدستورية في 23 مايو/أيار 2008 خلال القمة الثالثة لرؤساء الدول المنعقدة في مدينة برازيليا. وبناءً على المعاهدة يكون مقر الاتحاد في مدينة كيتو في الإكوادور.

تأتي خطوة الاتحاد في إطار حملة أطلقتها عدة دول مؤخراً للاعتراف بفلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقد أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.