سياسة
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اتحاد دول أمريكا الجنوبية يعلن ضم فلسطين إلى اتفاقية التجارة الحرة
أعلن اتحاد دول أمريكا الجنوبية، اليوم السبت، ضمّ دولة فلسطين إلى اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بالاتحاد.
اتحاد دول أمريكا الجنوبية يعلن ضم فلسطين إلى اتفاقية التجارة الحرة
مبنى اتحاد دول أمريكا الجنوبية / Others
6 يوليو 2024

واتحاد دول أمريكا الجنوبية هو اتحاد حكومي دولي مكون من اتحاد ميركوسور و‌مجموعة دول الأنديز يهدف إلى التكامل وتعزيز العلاقات بين دول أمريكا الجنوبية على غرار الاتحاد الأوروبي.

ووقِّعت المعاهدة الدستورية في 23 مايو/أيار 2008 خلال القمة الثالثة لرؤساء الدول المنعقدة في مدينة برازيليا. وبناءً على المعاهدة يكون مقر الاتحاد في مدينة كيتو في الإكوادور.

تأتي خطوة الاتحاد في إطار حملة أطلقتها عدة دول مؤخراً للاعتراف بفلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقد أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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