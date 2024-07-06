سياسة
3 دقيقة قراءة
بايدن يرفض إجراء "اختبار إدراكي" ويصر على الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية
استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجراء اختبار إدراكي أو الخضوع لفحص طبي مستقل لتحديد ما إذا كان يعاني أي حالات عصبية، مُجدداً تعبيره عن إصراره على الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام منافسه دونالد ترمب.
بايدن يرفض إجراء "اختبار إدراكي" ويصر على الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية
بايدن خلال مقابلة تليفزيونية مع شبكة ABC news / Others
6 يوليو 2024

جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية مسجلة مع شبكة ABC News، أُذيعت، مساء أمس الجمعة. قال فيها: "لديَّ اختبار إدراكي كل يوم. كل يوم أُجري هذا الاختبار، كل ما أفعله (هو اختبار)".

وفي إشارة إلى المناظرة التي خاضها ضد منافسه ترمب في 27 يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس الأمريكي: "لا يوجد مؤشر على أي حالة خطيرة. كنت مُرهقاً. لم أستمع إلى غرائزي فيما يتعلق بالاستعداد.. كانت ليلة سيئة"، مضيفاً: "لقد قضيت ليلة سيئة. لا أعرف السبب".

ورداً على سؤال المذيع حول ما إذا كان واقعياً في اعتقاده أنه قادر على التغلب على ترمب، في ظل اتساع الفارق بين نسب تأييد الاثنين في استطلاعات الرأي، قال بايدن: "لا أعتقد أن أي شخص أكثر تأهيلاً"، مشيراً إلى أنه لا يصدق عديداً من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أنه يتخلف عن ترمب، وأصر على أنه قادر على الفوز.

وقال: "كل خبراء استطلاعات الرأي الذين تحدثت إليهم قالوا لي إن الأمر محسوم. لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في هذه الحملة".

ونفى بايدن أن كبار الديمقراطيين في الكونغرس طلبوا منه التنحي، رافضاً "الافتراضات" حول ما سيفعله إذا حثه حلفاؤه المقربون على الانسحاب.

وقال إنه يتحدث بانتظام مع زعماء الحزب الديمقراطي في الكونغرس، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك)، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا).

لكن يبدو أن المقابلة لم تتمكن من تهدئة المخاوف المتزايدة في الحزب الديمقراطي بشأن ترشيح بايدن. حيث قال النائب الأمريكي لويد دوجيت بعد المقابلة: "كل يوم يتأخر فيه (بايدن) يزيد من صعوبة انضمام شخص جديد لهزيمة دونالد ترمب".

بدوره، قال مساعد كبير للديمقراطيين في مجلس النواب: "لا أرى كيف سيستمر (بايدن) هذا الأسبوع مرشحاً؟".

ورفض بايدن مراراً الانسحاب على الرغم من ازدياد الدعوات إلى تلك الخطوة منذ أدائه "السيئ" في المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us