وأدان المحلّفون في محكمة مانشستر كراون الأربعاء، الممرضة لوسي ليتبي (34 عاماً)، بمحاولة قتل رضيعة كانت في وحدة العناية المركزة في مستشفى كونتيسة تشيستر (شمال غرب المملكة) في فبراير/شباط 2016.

وقال المدعي العام نيكولا وين وليامز في بيان "أدانتها الآن هيئتا محلفين منفصلتان، والحكم الصادر يعني أنها لن تخرج أبداً من السجن"، متحدثاً عن قضية "صعبة ومعقدة ومزعجة بشكل لا يُصدّق".

كما أشار المدعي العام نيك جونسون إلى أن طبيب أطفال ضبط الممرضة السابقة "بالجرم المشهود" خلال تحريكها أنبوب تنفس موضوع لمولودة جديدة.

والثلاثاء، توجه القاضي جيمس غوس إلى ليتبي التي أكدت له مجدداً أنها "بريئة"، قائلاً: "أنكرتِ ببرودة أي مسؤولية، ولم تظهري أي ندم".

وفي أغسطس/آب 2023، أُدينت الممرضة بقتل 7 أطفال حديثي الولادة وبمحاولة قتل 6 آخرين في مستشفى "كونتيسة تشيستر" في عامي 2015 و2016. واستخدمت لمحاولة قتلهم، حقن الهواء عن طريق الوريد، واستخدمت الأنابيب الأنفية المعوية لإرسال الهواء، كما أرسلت جرعة زائدة من الحليب إلى معدتهم.

ولم تتضح دوافع ليتبي، فيما لا يمكنها استئناف هذا الحكم، وفق ما قرر القضاء البريطاني في نهاية مايو/أيار الماضي.