وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، وصول جثمان الشهيد أحمد محمد عبد الحفيظ سليمان (22 عاماً)، إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله من بلدة بيت عور التحتا (غرب رام الله).

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن "قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الشبان في بلدة بيت عور التحتا، مما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين على الأقل".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 570 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافةً إلى نحو 5 آلاف و350 جريحاً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

إصابات في اقتحام نابلس

وفي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، أُصيب 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال عملية اقتحام للمدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقم إسعاف تابعة لها تعاملت مع 3 إصابات خلال مواجهات مع الجيش في شارع القدس ومخيم بلاطة بمدينة نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب يبلغ من العمر 30 عاماً برصاص حي في الفخذ بمواجهات في شارع القدس، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشظايا رصاص في الظهر وآخر يبلغ من العمر 25 عاماً بشظايا رصاص في اليد بمواجهات في مخيم بلاطة (شرقي نابلس)".

من جهتها، قالت "وفا" إن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس باتجاه شارع القدس، وانتشرت في المنطقة وسط إطلاق للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".

وعادة يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بهدف اغتيال أو اعتقال ناشطين فلسطينيين يتهمهم بالمشاركة في أعمال تناهض الاحتلال.

ارتفاع معتقلي الضفة إلى 9535 منذ 7 أكتوبر

وفي سياق متصل، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 9 آلاف و535 منذ أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك اليوم السبت إن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس (الجمعة) ، واليوم السبت 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون (...) وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 9535".

وتوزعت الاعتقالات الأخيرة على محافظات قلقيلية (شمال) ورام الله والقدس (وسط) والخليل (جنوب) وأريحا (شرق) و "رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى اعتقال نحو 9 آلاف و520 فلسطينياً، إضافةً إلى القتلى والجرحى.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية، بدعم أمريكي مطلق، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​