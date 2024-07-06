سياسة
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في أول قراراته.. ستارمر يوقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا
وقف رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً كير ستارمر، في أول يوم عمل له، خطة ترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة بشكل غير قانوني إلى رواندا، التي نجح رئيس الوزراء البريطاني السابق، ريشي سوناك، في إقرارها في 23 أبريل/نيسان الماضي>
في أول قراراته.. ستارمر يوقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا
ستارمر خلال الإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة / صورة: AFP
6 يوليو 2024

وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، نقلاً عن مسؤولين بحزب العمال، إن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا "مات" فعلياً.

وتوقّعت الصحيفة أن تكون الهجرة غير الشرعية إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، بعد أن كانت من بين القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية. ويتعرّض ستارمر لضغوط، وسط توقعات بصيف يشهد عبور القوارب الصغيرة.

وقالت وزيرة الداخلية الجديدة إيفيت كوبر، أمس الجمعة، إن أحد واجبات الحكومة الأولى هو "الحفاظ على حدودنا آمنة"، وأكدت أنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.

وأُعلنت لأول مرة خطة رواندا في فترة رئاسة بوريس جونسون وبعده ليز تراس. وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، نجح رئيس الوزراء البريطاني السابق، ريشي سوناك، في إقرار مشروع قانون الترحيل إلى رواندا.

وصدَّق البرلمان على المشروع بعد أن ظلّ عالقاً لأشهر بين مجلسَي اللوردات والعموم، قبل أن يوافق "اللوردات" في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص، مما أتاح إقراره، على أن يدخل حيز التنفيذ حالما يصدّق عليه الملك.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الخطة التي يقولون إنها "غير قانونية وغير إنسانية"، فيما تعهَّد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة معارضة الإجراء.

ولم يرحَّل بموجب الاتفاقية أي لاجئ إلى رواندا، باستثناء طالبَي لجوء رُفضت طلباتهما وذهبا إلى رواندا طوعاً بموجب اتفاقية منفصلة وقُدّمت لهما 3000 جنيه إسترليني للذهاب، حسب تليغراف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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