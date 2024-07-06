سياسة
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اندلاع حريق شمالي إسرائيل جراء سقوط مسيرتين أُطلقتا من لبنان
اندلع حريق في منطقة بيت هيلل شمالي إسرائيل، اليوم السبت، جراء سقوط طائرتين مُسيرتين أُطلقتا من لبنان، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
اندلاع حريق شمالي إسرائيل جراء سقوط مسيرتين أُطلقتا من لبنان
اندلاع حرائق شمالي إسرائيل جراء قصف صاروخي من جنوبي لبنان / صورة: AFP
6 يوليو 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "رُصد هدفان جويان مشبوهان انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وسقطا في منطقة مفتوحة في منطقة بيت هيلل، دون وقوع إصابات".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "إثر تفعيل الإنذارات من تسلل طائرات مُسيرة معادية إلى شمال البلاد، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات".

فيما أوضح في بيان آخر أنه "بعد الإنذار الذي جرى تفعيله في منطقة كريات شمونة قبل قليل، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان، دون وقوع إصابات".

ويَستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مصطلح "هدف جوي مشبوه" للإشارة إلى الطائرات المُسيرة.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، في بيان، إن "المقاومة ‏الإسلامية شنت هجوماً بسرب من المُسيرات ‫‏الانقضاضية على مربض المدفعية في بيت هيلل".

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين تل أبيب وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي ما سماها "خططاً عملياتية لهجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلَّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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