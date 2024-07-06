وقال جيش الاحتلال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "رُصد هدفان جويان مشبوهان انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وسقطا في منطقة مفتوحة في منطقة بيت هيلل، دون وقوع إصابات".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "إثر تفعيل الإنذارات من تسلل طائرات مُسيرة معادية إلى شمال البلاد، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات".

فيما أوضح في بيان آخر أنه "بعد الإنذار الذي جرى تفعيله في منطقة كريات شمونة قبل قليل، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان، دون وقوع إصابات".

ويَستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مصطلح "هدف جوي مشبوه" للإشارة إلى الطائرات المُسيرة.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، في بيان، إن "المقاومة ‏الإسلامية شنت هجوماً بسرب من المُسيرات ‫‏الانقضاضية على مربض المدفعية في بيت هيلل".

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين تل أبيب وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي ما سماها "خططاً عملياتية لهجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلَّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.