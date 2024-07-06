وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الوزير المصري بدر عبد العاطي "افتتح مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي يُعقد اليوم في القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة"، تحت عنوان "معاً لوقف الحرب في السودان".

ووفق ما جاء في البيان، شارك في المؤتمر "ممثلو تلك القوى، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الفاعلة وذات الاهتمام بملف السودان".

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الخارجية المصري "خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق منذ ما يزيد على عام كامل"، مشدداً على أن وقف الحرب "يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من أطراف المجتمع الدولي كافة، والتوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني".

وكشف عبد العاطي عن أن بلاده "استقبلت مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنين عديدة."، مشدداً على أن بلاده "ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع الأطراف كافة لوقف نزيف الدم السوداني الغالي".

وأكد أن "أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم، ودون إملاءات أو ضغوط خارجية، وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية".

ولفت إلى أن "استضافة مصر هذا المؤتمر تعد استكمالاً لجهودها، وفي إطارٍ من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيغاد".

بدروه، قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية (تقدم) المشارك في المؤتمر، إن "مؤتمر القاهرة" ينعقد في توقيت مفصلي بالنسبة للدولة السودانية التي تواجه أزمة وجودية أودت بحياة كثير من أبناء شعب السودان.

وأوضح حمدوك أن المؤتمر يعالج ثلاث قضايا رئيسية: الأولى تتعلق بوقف الحرب، والثانية تخص الأزمة الإنسانية التي تعد الكبرى في العالم اليوم، والثالثة والأخيرة والمهمة للغاية هي بحث العملية السياسية وأجندتها والمبادئ العملية الأساسية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وقادت واشنطن والسعودية محاولات وساطة لإنهاء النزاع دون أن تثمر بعد استجابة لوقف إطلاق النار.