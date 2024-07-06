سياسة
2 دقيقة قراءة
الداخلية التركية تعلن توقيف 1065 شخصاً عقب أحداث التحريض في قيصري
وقفت السلطات الأمنية في تركيا 1065 شخصاً، على خلفية أحداث العنف التي اندلعت في ولاية قيصري وسط البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن 468 من الموقوفين لديهم سوابق جنائية تتعلق بـ50 جريمة مختلفة.
الداخلية التركية تعلن توقيف 1065 شخصاً عقب أحداث التحريض في قيصري
وزير الداخلية التركي في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الأمنية عقب أحداث قيصري / صورة: AA
6 يوليو 2024

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في مؤتمر صحفي عقده بولاية قيصري، الجمعة، إن قوات الأمن أوقفت 1065 شخصاً في جميع أنحاء تركيا على خلفية أحداث قيصري، وحبس 28 منهم، وصدر أمر فرض الرقابة القضائية بحق 187 شخصاً.

وأضاف يرلي قايا أن قوات الأمن التركية أوقفت 855 شخصاً في ولاية قيصري وحدها بعد الأحداث، تبين أن 468 منهم لديهم سوابق جنائية تتعلق بـ50 جريمة مختلفة.

ولفت إلى أن هناك عملية تحريض في موضوع الهجرة، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه جرت مشاركة منشورات متلاعَب بها سلبية وغير واقعية بواسطة حسابات وهمية.

ولفت الوزير التركي إلى أن معدل الحسابات الوهمية ارتفع بنسبة 38%، كاشفاً عن أنه حُدِّد إجمالي 189 من مديري الحسابات التي تشارك محتوى استفزازياً ومضللاً حول أحداث قيصري، 6 منها في الخارج.

وبيّن أن السلطات الأمنية وقفت 108 أشخاص من مديري تلك الحسابات، وحبست 12 منهم، وفرضت الرقابة القضائية على 38 منهم.

ومساء الأحد، شهدت أحد أحياء قيصري أحداث تحريض واستفزاز ضد سوريين وممتلكاتهم عقب ادعاءات تحرش سوري بطفلة سوريّة من أقاربه. وتلت هذه الأحداث، أعمال عنف واعتداءات على مبانٍ إدارية وعلى العَلم التركي في المناطق المحرَّرة شمالي سوريا.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه "من العجز اللجوء إلى الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us