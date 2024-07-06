وشددت الحركة، في بيان، على أن "هذه المجزرة، التي تنفذها حكومة الاحتلال الإرهابية، بحق الصحافة والصحفيين، دون أي اكتراث بعواقب انتهاكها القوانين الدولية التي تشدد على حمايتهم وتسهيل عملهم، تستدعي وتتطلب موقفاً دوليّاً حازماً.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 158 صحفيّاً وصحفية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد استشهاد 5 صحفيين خلال الساعات الماضية.

وحسب المكتب، فإن "الصحفيين الخمسة الذين استشهدوا هم مدير شركة ديب شوت للإنتاج الإعلامي سعدي مدوخ، والإعلامي في الشركة ذاتها، أديب سكر، والصحفي في وكالة فلسطين الإعلامية أمجد جحجوح، ومُعدة ومقدمة برامج في إذاعة الجامعة الإسلامية بغزة وفاء أبو ضبعان، والصحفي في وكالة فلسطين الإعلامية رزق أبو اشكيان".

ووجهت حماس، في بيانها، نداءً إلى الصحفيين والشخصيات الإعلامية والمؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية كافة "لمساندة زملائهم الصحفيين الفلسطينيين والعمل على استكمال رسالتهم التي تحاول إسرائيل طمسها، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد لهم، وفضح جرائم إسرائيل الوحشية بحقهم".

وأوضحت الحركة أن "كوكبة جديدة من الصحفيين تنضم إلى قافلة شهداء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، بكل مكوّناته، بعد استهداف آلة القتل الإجرامية خلال الساعات الماضية خمسة صحفيين مع عائلاتهم".

وأضافت: "لقد قتلتهم بكل وحشية، مع سبق الإصرار، في إطار سياسة هذه الحكومة الفاشية معاقبتهم على أداء رسالتهم، وتغييب وطمس حقيقة ما يُرتكب من فظائع بحق المدنيين".

ولأكثر من مرة، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ومؤسسات حقوقية من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بدء الحرب على غزة، يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل "الجرائم" التي يرتكبها في غزة.

وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب على غزة أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحفيين حول العالم عام 1992.

وأعلن "المركز الدولي للصحفيين" (غير حكومي مقره واشنطن) في فبراير/شباط الماضي، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاماً، ودعا إسرائيل لوقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.