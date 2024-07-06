جاء ذلك خلال كلمة علييف أمام قمة غير رسمية لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة بمدينة شوشة الأذربيجانية.

وقال الرئيس الأذربيجاني: "مواردنا الطبيعية وخطوط النقل والتاريخ الغني والثقافة الغنية تُعتبر ثروتنا العظيمة، ويجب أن يكون القرن الحادي والعشرين قرن صعود العالم التركي"، مؤكداً أن تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول التركية والعالم التركي هما أولوية السياسة الخارجية لأذربيجان.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب في المنظمة.