سياسة
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"خلال القرن الحالي".. علييف: العالم التركي يجب أن يصبح مركز قوة عالمية
شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم السبت، على أن منظمة الدول التركية يجب أن تتحول إلى أحد مراكز القوى العالمية في القرن الحالي، لافتاً إلى أن بلاده تبذل جهوداً مستمرة لضمان توحيد العالم التركي، وتعزيز قوته الاقتصادية والعسكرية.
"خلال القرن الحالي".. علييف: العالم التركي يجب أن يصبح مركز قوة عالمية
علييف خلال قمة غير رسمية لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية بمدينة شوشة الأذربيجانية / صورة: AA
6 يوليو 2024

جاء ذلك خلال كلمة علييف أمام قمة غير رسمية لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة بمدينة شوشة الأذربيجانية.

وقال الرئيس الأذربيجاني: "مواردنا الطبيعية وخطوط النقل والتاريخ الغني والثقافة الغنية تُعتبر ثروتنا العظيمة، ويجب أن يكون القرن الحادي والعشرين قرن صعود العالم التركي"، مؤكداً أن تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول التركية والعالم التركي هما أولوية السياسة الخارجية لأذربيجان.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب في المنظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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