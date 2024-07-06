سياسة
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نائب الرئيس أردوغان: الممر الأوسط سيعزز التعاون بين الدول التركية
اعتبر نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن تطوير الممر الأوسط، وهو مشروع النقل الممتد من تركيا إلى آسيا الوسطى، سيعزز التعاون بين الدول التركية ويكشف عن الدور العالمي للعالم التركي.
نائب الرئيس أردوغان: الممر الأوسط سيعزز التعاون بين الدول التركية
نائب الرئيس التركي يشدد على أهمية مشروع الممر الأوسط خلال القمة غير الرسمية للدول التركية / صورة: AA
6 يوليو 2024

جاء ذلك في كلمة لنائب الرئيس التركي، اليوم السبت، خلال القمة غير الرسمية لرؤساء دول منظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة شوشة الأذربيجانية.

وأعرب يلماز عن اعتقاده بأن توقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في أقرب وقت ممكن سيزيل أكبر عقبة أمام الحل الإقليمي الشامل في جنوب القوقاز، وتابع: "إقامة السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز لها أهمية كبيرة، ليس فقط لدول المنطقة، ولكن أيضاً للأمن والترابط العالميين، إذ ستُفتح خطوط النقل الإقليمية".

وقال: "سيؤدي فتح خطوط النقل المذكورة إلى زيادة التعاون الإقليمي، مما يخلق مزايا كبيرة ويجلب فرصاً جديدة للعالم التركي بأكمله، بما في ذلك آسيا الوسطى وحوضَي البحر الأسود وبحر قزوين". وأوضح "أن نقل الغاز الطبيعي التركماني إلى تركيا وأوروبا سوف يسهم في رفاهيتنا الوطنية وأمن الطاقة في أوروبا".

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.

ويعتبر هذا الممر من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقاً من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر 4 آلاف و256 كيلومتراً بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كيلومترات عبر البحر. ويُعرف الممر الأوسط باسم: "TRANS-CASPIAN INTERNATIONAL TRANSPORT ROUTE" أو اختصاراً بـ"TITR".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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