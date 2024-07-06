سياسة
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الدفاع التركية: تحييد إرهابيَّين اثنين وضبط أسلحة وذخيرة شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم PKK شمالي العراق وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
الدفاع التركية: تحييد إرهابيَّين اثنين وضبط أسلحة وذخيرة شمالي العراق
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين وضبط أسلحة وذخيرة شمالي العراق / الصورة: MSB / Others
6 يوليو 2024

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنه جرى تحييد عنصرين من التنظيم الإرهابي بين قريتَي دركلة وميسكا، شمالي العراق.

وأشارت إلى أن إرهابيي التنظيم، الذين "لم يتبقَّ لهم مكان للهروب" أضرموا النيران في غابات للاختباء في قرى احتلوها شمالي العراق، حتى أنهم أحرقوا دركلة بالكامل.

وذكرت الوزارة أن الإرهابيين عرّضوا حياة المدنيين الأبرياء للخطر من خلال تفجير مستودعات ذخيرة في دركلة وميسكا، وفخخوا القرى التي جرى إخلاؤها حول مناطق العمليات.

وأردفت بأن قوات الكوماندوز التركية تواصل أعمال التمشيط بدقة في المنازل التي استولى عليها الإرهابيون من المدنيين الأبرياء في دركلة وميسكا. وأكدت الوزارة أن القوات التركية لا تدخل الأماكن المدنية المأهولة، وتتخذ أقصى قدر من الحيطة والحذر لتجنب الإضرار بالبساتين والممتلكات العائدة للمواطنين.

وأشارت إلى أن أعمال إزالة المتفجرات الموجودة في المنازل التي فخخها الإرهابيون تجري بدقة كبيرة، مضيفة أنه تبين أن الإرهابيين اتخذوا أيضاً المدنيين الأبرياء في قرى أخرى دروعاً بشرية وتفخيخ منازلهم وبساتينهم بالمتفجرات.

وذكرت الدفاع التركية، أنه جرى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات خلال أعمال التمشيط في دركلة، فضلاً عن تحييد إرهابيين اثنين بين دركلة وميسكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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