سياسة
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بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا
فتحت مكاتب الاقتراع في فرنسا أبوابها أمام الناخبين اليوم الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون.
بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا
ناخب يدلي بصوته خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في مركز اقتراع في لو توكيه باريس بلاج بفرنسا /صورة: Reuters
7 يوليو 2024

وتجري البلاد الجولة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو تنتج جمعية وطنية (برلماناً) "خارجة عن السيطرة، لكنها ستبدل بالتأكيد المشهد السياسي في البلد"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيداً عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعداً، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً.

وحقق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية ليفوز في الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي، مما أثار شبح تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة رويترز. ولكن بعد أن وحدت أحزاب الوسط واليسار قواها خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتشكيل حاجز مناهض لحزب التجمع الوطني، تبدو آمال لوبان في فوز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدا أقل تأكيداً، حسب رويترز.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني سيصبح القوة التشريعية المهيمنة، لكنه سيفشل في الوصول إلى الأغلبية البالغة 289 مقعداً التي تعتقد لوبان وتلميذها جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاماً أنها ستسمح لهما بالمطالبة بمنصب رئاسة الوزراء وجر فرنسا بشكل حاد نحو اليمين.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي من أن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعاً كارثياً". وكان ماكرون أعلن في التاسع من حزيران/يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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