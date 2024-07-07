وأضاف في مقابلة جرت بالعاصمة الألمانية برلين: "أريد العودة إلى اتخاذ موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة، أوضحنا تماماً أننا نريد أن نرى وقفاً لإطلاق النار ونريد إطلاق سراح هؤلاء الرهائن". وتابع "يجب أن يتوقف القتال وأن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، دون أن يذكر أي تفاصيل.

ويوم الجمعة فاز حزب العمال البريطاني في الانتخابات البريطانية الذي أنهى حكم المحافظين الذي دام 14 عاماً ودفع بكير ستارمر إلى منصب رئيس الوزراء.وفي أول زيارة خارجية للامي لألمانيا بعد فوز حزبه قال إن "الوقت حان كي تتواصل المملكة المتحدة مجدداً مع العالم الخارجي".

ورغم فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية، مني حزب العمال بانتكاسات كبيرة في المناطق التي يقطنها عدد كبير من المسلمين خلال الانتخابات التي جرت يوم الجمعة بسبب غضبهم من موقف الحزب من الحرب في غزة.