وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت 16 مواطناً على الأقل، ليبلغ عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر 9550 شخصاً. ونفذت القوات عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عدداً كبيراً من منازل المواطنين في بلدة سلواد، تخللها تحطيم وتخريب محتويات المنازل المستهدفة، واحتجاز أصحابها في العراء وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وتحطيم زجاج عدد من السيارات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق مدينة طوباس، وأفادت مصادر محلية لوفا بأن عدة دوريات للاحتلال اقتحمت البلدة بعد خروجها من بوابة عاطوف، ونفذت عمليات تفتيش وسط اندلاع مواجهات داخل البلدة، دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات.

ويستمر الاحتلال في سياسة الاستيلاء على المنازل، إذ أوردت وفا أنباء عن وضع مستوطنين اليوم الأحد منزلاً متنقلاً فوق أراضي المواطنين في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت وفا أن "مستوطنين مسلحين وضعوا منزلاً متنقلاً على أراضي المواطنين بمنطقة سدة الثعلة في مسافر يطا، تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح بناء مَزارع للمستعمرين وتوسيع البؤرة الاستعمارية تسخار مان المقامة على أراضي المواطنين منذ عام 2020".

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى عمليات اعتقال واسعة ومواجهات أدت إلى شهداء وجرحى.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية، بدعم أمريكي مطلق، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​