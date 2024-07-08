وقالت المصادر لوسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت قتل وإصابة عدد من المعتقلين الفلسطينيين، السبت، عقب ساعات من الإفراج عنهم شرق مدينة رفح، وإنها أطلقت قذيفة مدفعية صوب مجموعة من الأسرى المفرج عنهم، وهُم مِن عمّال تأمين شاحنات المساعدات، كانوا قد اعتُقلوا قبل أيام في أثناء وجودهم في منطقة مطار غزة شرق رفح خلال انتظارهم وصول الشاحنات.

وأفاد أحد المعتقلين الناجين من الهجوم بأن جيش الاحتلال ألقى قذيفة تجاههم بمجرد وصولهم إلى الطريق المعبد بمدينة رفح، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 7 أشخاص وفرار بقية العمال من المكان.

وأضاف: "قبل ساعات من الهجوم أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح نحو 15 فلسطينياً، وهُم مِن عمّال تأمين شاحنات المساعدات. كنا قد اعتُقلنا قبل 4 أيام في أثناء وجودنا في منطقة مطار غزة شرقي رفح خلال انتظارنا لوصول الشاحنات".

وعن ظروفهم داخل المعتقل قال إن "قوات الجيش شرعت في تعذيبهم جسدياً وإهانتهم بإلقائهم على الأرض والسير فوق أجسادهم والتبول عليهم".

ولأكثر من مرة، استهدف جيش الاحتلال الجهات التي تعمل على تأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة بالقصف المباشر أو بإطلاق النيران. وفي 20 يونيو/حزيران المنصرم قصف جيش الاحتلال تجمعاً لتجار ولجان حماية كانت تعمل على تأمين المساعدات خلال وجودهم في شارع صلاح الدين، شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم.