وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد مواطنين، ظهر اليوم الأحد في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة. وقال شهود عيان لوفا إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في شارع 8 بحي الصبرة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.

وفي منطقة الميناء غرب مدينة غزة، انتشل مسعفون جثامين 3 شهداء وعدداً من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حصيرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن مفقودين تحت الأنقاض، وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني. وفي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، استشُهد ستة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في الحي، ونقلوا إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وأشارت وفا إلى أن طائرات الاحتلال أغارت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تزامناً مع قصف مدفعي على مخيم البريج وشرق منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. كما أصيب أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة راضي بمخيم النصيرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وفي وسط قطاع غزة واسُتشهد ستة مواطنين بينهم طفلان جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً لعائلة "جوادة" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقل الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما أُصيب ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء استهداف قوات الاحتلال مبنيَي البريد والداخلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

والسبت، استُشهد 16 فلسطينيّاً وأُصيب 50 آخرون، بينهم أطفال، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات التي تؤوي نازحين بوسط قطاع غزة.