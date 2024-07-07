وقالت الإذاعة عبر منصة "إكس": "موجة جديدة من الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في لبنان"، وأضافت، في منشور آخر: "غارات الآن شمال صور على عمق نحو 25 كيلومتراً داخل الحدود اللبنانية، على غر ار العمق الذي استهدفه حزب الله بالصواريخ في الجليل الأسفل شمالي البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية، إنه جرى إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على منطقة الجليل شمالاً، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة واشتعال عدة حرائق بالمنطقة.

من جهتها، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية) بأن الطيران المسيَّر (الإسرائيلي) شن غارة استهدفت منزلاً داخل بستان في منطقة ضهر السيد في بلدة معروب قضاء صور (جنوب).

وصباح الأحد، أعلن جيش الاحتلال رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأسفل شمالاً، وأن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت بعضها بنجاح".

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي خططاً عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.