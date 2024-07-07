وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية هذا العام أعلى مستوياتها منذ 1981، حسب وسائل إعلام محلية. وانطلقت عملية التصويت عند الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (ت.غ 2) وستنتهي عند الساعة 18:00، وتستمر حتى الساعة 20:00 في المدن الكبرى مثل باريس ومرسيليا.

ويتوجه 49.5 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب 76 نائباً جرى انتخابهم في الجولة الأولى.

ويتنافس في الجولة الثانية 1094 مرشحاً، ويتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائباً للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعداً.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة ماكرون الوسطية.

وحصل حزب التجمع الوطني على 29.5% من الأصوات بمفرده في الجولة الأولى التي جرت في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهو معدل يرتفع إلى أكثر من 33% عندما ينضم إلى حلفائه، وفقاً لنتائج الانتخابات الرسمية.

وحصل الحزب وحده على أكثر من 9.37 مليون صوت، مما منحه 37 مقعداً في البرلمان، فيما حصل تحالف اليسار على 27.99% (أكثر من 8.9 مليون صوت)، ليحتل المركز الثاني بـ32 مقعداً.

أما تحالف "معاً من أجل الجمهورية" الوسطي المدعوم من ماكرون، فاحتل المركز الثالث بحصوله على ما يزيد قليلاً على 20% (أكثر من 6. 4 مليون صوت)، ليحصل على مقعدين فقط.