سياسة
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يرفع عدد الجنود القتلى إلى 680.. الاحتلال يعلن مقتل رائد جنوبي غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة. وأكد الجيش في بيان: "مقتل الرائد جلاء إبراهيم البالغ 25 عاماً من منطقة السجور (شمال)، بمعارك جنوب قطاع غزة". وأضاف: "كان إبراهيم قائد سرية في كتيبة الهندسة 601".
يرفع عدد الجنود القتلى إلى 680.. الاحتلال يعلن مقتل رائد جنوبي غزة
الاحتلال يعلن مقتل ضابط بمعارك جنوبي غزة يرفع عدد الجنود القتلى إلى 680 / صورة: Reuters
7 يوليو 2024

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 680، بينهم 324 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و96، بينهم ألفان و84 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، إن الجيش يدفع "أثماناً باهظة" في غزة، ويواجه "قتالاً شرساً" مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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