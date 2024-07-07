سياسة
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رئيس برلمان تركيا يصل إلى الولايات المتحدة لحضور قمة "برلمانات الناتو"
وصل رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة لحضور قمة رؤساء برلمانات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومن المقرر أن يلقي كلمة بشأن بعض القضايا، خصوصاً الحرب الروسية-الأوكرانية.
رئيس برلمان تركيا يصل إلى الولايات المتحدة لحضور قمة "برلمانات الناتو"
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يصل إلى الولايات المتحدة / صورة: AA
7 يوليو 2024

وكان في استقبال قورتولموش في مطار دالاس الدولي، السفير التركي في واشنطن، سادات أونال، وعدد من المسؤولين. ومن المنتظر أن يوجه قورتولموش، في كلمة يلقيها أمام المشاركين في القمة، رسائل بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، خصوصاً الحرب الروسية-الأوكرانية.

كما سيحضر الاجتماعات التي تستضيفها اللجنة التوجيهية الأمريكية-التركية (TASC) ومؤسسة السياسة والاقتصاد والبحوث الاجتماعية (SETA) في مركز واشنطن. فيما سيلتقي ممثلي مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن.

وحسب متابعين، فإن من المنتظر أن يجري تأكيد أهمية البُعد البرلماني لحلف الناتو في القمة، التي سيجتمع فيها 23 رئيس برلمان و32 عضواً في الحلف، ونواب من برلمان أوكرانيا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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