وكان في استقبال قورتولموش في مطار دالاس الدولي، السفير التركي في واشنطن، سادات أونال، وعدد من المسؤولين. ومن المنتظر أن يوجه قورتولموش، في كلمة يلقيها أمام المشاركين في القمة، رسائل بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، خصوصاً الحرب الروسية-الأوكرانية.

كما سيحضر الاجتماعات التي تستضيفها اللجنة التوجيهية الأمريكية-التركية (TASC) ومؤسسة السياسة والاقتصاد والبحوث الاجتماعية (SETA) في مركز واشنطن. فيما سيلتقي ممثلي مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن.

وحسب متابعين، فإن من المنتظر أن يجري تأكيد أهمية البُعد البرلماني لحلف الناتو في القمة، التي سيجتمع فيها 23 رئيس برلمان و32 عضواً في الحلف، ونواب من برلمان أوكرانيا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.