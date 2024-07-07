سياسة
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عقب تصدر اليسار.. رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عزمه على تقديم استقالته لماكرون
أعلن رئيس الحكومة الفرنسي غابرييل أتال، مساء الأحد، عزمه على تقديم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عقب صدور النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات المبكرة، والتي احتلّ فيها تحالف اليسار، المركز الأول، وفق استطلاعات الخروج.
عقب تصدر اليسار.. رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عزمه على تقديم استقالته لماكرون
أتال: الأحزاب المتطرفة لم تتمكن من تشكيل أغلبية مطلقة في البرلمان / صورة: AP
7 يوليو 2024

وقال أتال في خطاب متلفز، بعدما. هنّأ النواب الـ577 المنتخبين حديثاً، إنه "ليس من اختار حل البرلمان" ويرفض تحمل العواقب، وأضاف أنهم قرروا النضال مع مرشحي تحالف "معاً من أجل الجمهورية".

وأوضح أن "الأحزاب المتطرفة" لم تتمكن من تشكيل أغلبية مطلقة في البرلمان، لكنه أشار في المقابل إلى أن تحالفهم أيضاً لم يتمكن من تحقيق الأغلبية في البرلمان.

وأضاف رئيس الحكومة أنّ "الكتلة السياسية التي أمثلها في هذه الانتخابات لا يمكنها الحصول على أغلبية هذا المساء. ووفقاً لتقاليد الجمهورية ومبادئها، سأقدم استقالتي إلى الرئيس صباح الغد (اليوم الاثنين)".

وأظهرت تقديرات أولية، تقدّم تحالف اليسار في الانتخابات الفرنسية، فيما احتل تحالف الوسط الذي يدعمه الرئيس ماكرون المركز الثاني، بينما تراجع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، إلى المركز الثالث.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، حل الرئيس إيمانويل ماكرون، البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة ماكرون الوسطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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