وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في مدينة غزة منها الدرج والتفاح والبلدة القديمة شرقي مدينة غزة، فيما أشار شهود عيان إلى أن أصوات انفجارات عنيفة هزّت مدينة غزة سُمعت أصداؤها في مناطق شمالي ووسط القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الأحد أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء استهدافات إسرائيلية لمناطق شرقي مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في بيان بأنّ "عشرات الشهداء والجرحى والعالقين موجودون في مناطق سكنية في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي على تلك المناطق بشكل جنوني".

وقال إنّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل مأهولة في شارع يافا شرقي مدينة غزة ما أسفر عن وجود شهداء وعالقين تحت الأنقاض". وتابع بأنّ "عمليات القصف والإنذار الإسرائيلي لإخلاء المناطق دفعت السكان إلى لخروج منها نحو مصير مجهول، إذ لا يوجد لهم أماكن يلجؤون إليها".

وأكد أبو بصل أنّ اللحظات الأولى للقصف كانت مخيفة، وكانت الاستهدافات بشكل جنوني لنصف ساعة في المنطقة، مضيفاً أنهم تلقوا مناشدات من السكان في مناطق شرقي مدينة غزة لإخلائهم، ولكن لا يمكننا الوصول إليها بسبب القصف".

كما أعلن جهاز الدفاع المدني استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي لمنزل يعود إلى عائلة الهجين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الهجوم الإسرائيلي دمّر المنزل بشكل كامل وألحق أضراراً جسيمة بالمنطقة المحيطة، وأوضحوا أن طواقم الدفاع المدني والسكان ينبشون تحت الركام للبحث عن ضحايا.

ومساء الأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمراً يجبر فيه السكان والنازحين في مناطق بأحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة، شرقي مدينة غزة، على إخلاء تلك المناطق والتوجه إلى ما وصفها "المآوي المعروفة" غربي المدينة.

وقال في بيان "إلى كل السكان والنازحين الموجودين في مناطق التفاح، البلدة القديمة، والدرج في بلوكات: 604- 606- 608- 609، عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة".

ولم يُذكر بيان الجيش تفاصيل أخرى، ولكنه يُجري عملية عسكرية في حي الشجاعية، الذي يقع بالقرب من مناطق التفاح والدرج والبلدة القديمة، منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، وبدأها بقصف عنيف ومفاجئ استهدف منازل وسكاناً مدنيين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة بدعم أمريكي، على غزة، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.