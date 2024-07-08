وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع النيجرية والأمريكية أنه "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأمريكية، جرى الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات".

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية الأمريكية كينيث إيكمان يوم الجمعة: "إن التركيز سيتحول بعد ذلك إلى الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيّرة التي تكلفت 100 مليون دولار بالقرب من أجاديز في وسط النيجر، والتي قدمت معلومات مخابراتية مهمة عن الجماعات المسلحة في البلاد".

وأضاف أن الانسحاب من تلك القاعدة، المعروفة باسم القاعدة الجوية 201، سيجري على الأرجح في أغسطس/آب.

وفي أبريل/نيسان، طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأمهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر/أيلول لسحب قواتها من أراضيها.