سياسة
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بعد طلب المجلس العسكري.. الجيش الأمريكي ينسحب من القاعدة الجوية 101 بالنيجر
أعلن الجيش الأمريكي سحب أفراده من القاعدة الجوية 101 في النيجر قرب المطار في العاصمة نيامي أمس الأحد، قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيّرة قرب مدينة أجاديز الصحراوية في الأسابيع المقبلة.
بعد طلب المجلس العسكري.. الجيش الأمريكي ينسحب من القاعدة الجوية 101 بالنيجر
المجلس العسكري الحاكم في النيجر طالب في أبريل/نيسان الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد / صورة: AP
8 يوليو 2024

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع النيجرية والأمريكية أنه "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأمريكية، جرى الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات".

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية الأمريكية كينيث إيكمان يوم الجمعة: "إن التركيز سيتحول بعد ذلك إلى الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيّرة التي تكلفت 100 مليون دولار بالقرب من أجاديز في وسط النيجر، والتي قدمت معلومات مخابراتية مهمة عن الجماعات المسلحة في البلاد".

وأضاف أن الانسحاب من تلك القاعدة، المعروفة باسم القاعدة الجوية 201، سيجري على الأرجح في أغسطس/آب.

وفي أبريل/نيسان، طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأمهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر/أيلول لسحب قواتها من أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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