جاء هذا التوغل بشكل مفاجئ في حي تل الهوى ومنطقة الصناعة والجامعات والأطراف الجنوبية لحي الرمال بالتزامن مع غطاء ناري كثيف نفَّذته الطائرات الإسرائيلية والآليات المدفعية على هذه المناطق ومحيطها.

وذكر شهود عيان أن انفجارات ضخمة وقصفاً من الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية الثقيلة استهدفا على مدار ساعات ليل الأحد/الاثنين مناطق شرقي ووسط وغربي مدينة غزة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أشهر عندما نفَّذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مستشفى الشفاء ومحيطها نهاية مارس/آذار الماضي.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت مباني سكنية وطرقات وشققاً سكنية، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة من مدينة غزة، فيما لا تستطيع أطقم الإنقاذ والإسعاف التحرك في المدينة لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء بسبب شدة القصف. وأفاد شهود عيان بأن عشرات العائلات الفلسطينية لا تزال محاصَرة داخل أماكن سكناهم جنوب غربي مدينة غزة.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من مدينة غزة، خصوصاً في محور التوغل الجديد بقنابل دخانية وغازية بشكل كثيف، وفق شهود عيان قالوا أيضاً إن آلاف الفلسطينيين نزحوا من مناطق جنوب غربي المدينة باتجاه الشمال الغربي وقضوا ليلتهم في الطرقات من دون مأوى.

الطواقم الطبية تُخلي مستشفى "المعمداني"

في غضون ذلك، أخلت الطواقم الطبية الجرحى من مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة إلى مستشفيات شمالي قطاع غزة، بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء مناطق في أحياء الدرج والتفاح والبلدة القديمة، شرقي المدينة، الأحد.

ووفق مصدر طبي داخل المستشفى، فإن مُسيرات "كواد كابتر" الإسرائيلية حلَّقت بشكل كثيف في محيط المستشفى وأطلقت النار على المواطنين، مما دفع الطواقم الطبية إلى إخلاء المستشفى. وقال مسعفون لوكالة الأناضول إن "جميع مستشفيات مدينة غزة خارج الخدمة بعد إخلاء المستشفى المعمداني"، وأشاروا إلى أن طواقم الإسعاف تنقل جرحى الغارات الإسرائيلية إلى مستشفيات محافظة شمال القطاع.

رئيس الشاباك إلى مصر

في سياق متصل، ذكرت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، توجه جواً إلى مصر لمواصلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الأحد، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، أنه من المتوقع أن يزور مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، القاهرة، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال المصدر :"من المتوقع أن يتوجه رئيس (سي آي إيه) إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلةً قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.